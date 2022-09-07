MasterChef pırtımpırt nasıl yapılır, malzemeleri ne? Pırtımpırt tarifi nedir, hangi yöreye ait?

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın şeflik yaptığı MasterChef yarışmasının 7 Eylül akşamı yayınlanacak olan bölümünde yarışmacılar pırtımpırt yapacak. Peki, MasterChef pırtımpırt nasıl yapılır, malzemeleri ne? Pırtımpırt tarifi nedir, hangi yöreye ait? İşte merak edilen soruların yanıtları...

PIRTIMPIRT MALZEMELERİ NELER?

Pırtımpırt malzemeleri şu şekildedir;

200 gr dana eti

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı haşlanmış yarma(dövme)

Göz kararı asma yaprağı(kurusu, tazesi veya salamura)

2 yemek kaşığı salça

2 adet soğan

5 diş sarımsak

Sıvı yağ

Et suyu

PIRTIMPIRT NASIL YAPILIR?

İlk olarak soğan ve sarımsaklar doğranır ve bir düdüklü tencere içerisinde kavrulur.

Üzerine kuş başı şeklinde doğranmış etler eklenir ve 3-4 dakika daha kavrulduktan sonra salça ilave edilir.

Doğranan asma yaprakları da düdüklü tencere içerisine alındıktan sonra tuz eklenir. ( Bu aşamada eğer tuzlu salamura yaprağı kullandıysanız ilave tuz eklememenizi öneririz.)

Önceden haşladığınız nohut ve yarmayı kavrulmuş yemeğinize ilave ederek düdüklü tencerenin kapağını kapatın. Yarım saat daha pişirdikten sonra yemeğiniz hazır. Afiyet olsun!

PIRTIMPIRT HANGİ YÖREYE AİT?

Kayserinin Develi ilçesinin yöresel yemeği olan pırtımpırt, kuru asma yapraklarının parçalanması sebebiyle bu adı almıştır. Kirtimpurt ve ya pırtım aşı olarak da bilinir.