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Masterchef Mehmet Şef'in acı hikayesi göz yaşartacak cinsten! Mehmet Şef'in parmaklarına ne oldu, sol eli neden cebinde?

Masterchef yemek yarışması en çok izlenen programların başında geliyor. Yarışmacılardan daha ziyade şefler magazin gündeminden hiç düşmezken en çok konuşulan isimlerinden olan Mehmet Yalçınkaya, sert tavırlarıyla dikkat çekiyor. Esprili halleriyle de izleyiciye keyifli anlar yaşatan Mehmet Şef’in sürekli olarak sol elinin cebinde olması ise merak uyandırıyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen başarı hikayesi ise göz yaşartacak cinsten.

13.09.2022 - 16:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Masterchef izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yarışmaya renk katan jüri üyeleri ise her an konuşulmaya devam ediyor. Yarışmaya renk katan isimlerden birisi de hiç şüphesiz Mehmet Şef! Yarışmacılara karşı sert tavırlarının yanı sıra eğlenceli anlarıyla her bölüme damga vuran ünlü şefin başarı hikayesini duyunca çok şaşıracaksınız. Yarışma esnasında sürekli olarak sol elini hiç göstermemesi ise izleyenlerin dikkatinden kaçmıyor. Sol elini gizlemesinin nedeni merak edilirken ardında yatan gerçek duygulandırdı. İşte acıların ardandan gelen başarı hikayesi…

  • MASTERCHEF MEHMET ŞEFİN ELİNE NE OLDU?

    Türkiye'nin en ünlü şefler arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya'nın ekranlarda sol elini saklamasının nedeni ortaya çıktı.

    İddialara göre yarışmada sol elini göstermeyen Mehmet Şef iş kazası geçirmiş. Sol elinin parmaklarını kıyma makinesine kaptıran Mehmet Yalçınkaya kaza sonrası üç parmağını kaybetmiş. Bu ayrıntı şaşırtırken bazıları ise böyle bir olayın yaşanmadığını belirtiyor. Mehmet Şef’ten ise bununla ilgili her hangi bir açıklama gelmedi.

  • MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

    Mehmet Yalçınkaya, 1974 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Bolulu olan Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005’te Amerika' nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

  • Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.

    2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.

  • 2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlandı.

    2017’den beri MasterChef Türkiye jürisinde yer alıyor. Yeni sezonda MasterChef Türkiye jürisinde yer almaya devam ediyor.

    Mehmet Yalçınkaya Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuğu var.

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