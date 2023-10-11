MasterChef krem karamel tarifi nedir? Krem karamel nasıl yapılır?
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef'te bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Şefler bu etap için yarışmacılardan krem karamel tatlısını yapmalarını istedi. Hal böyle olunca izleyiciler arama motorlarında: "MasterChef krem karamel nasıl yapılır? Krem karamel tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
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TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna gibi isimlerin yer aldığı MasterChef yarışmasında bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan turu atlamaları için en iyi krem karamel tatlısını yapmalarını istedi. Peki, MasterChef krem karamel pidesi nasıl yapılır? İşte tadına doyamayacağınız krem karamel tarifi!
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KREM KARAMEL MALZEMELERİ
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
8 yumurta sarısı
1 portakal kabuğu rendesi
1 paket vanilya
Krem Karamel, karamel sosu
1 çay bardağı toz şeker
- 3
KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?
İlk olarak karameli hazırlamak için, şeker ve suyu küçük bir tavaya koyun. Tavayı büyük ocak gözüne yerleştirin ve yüksek ateşte şeker suyu emip koyulaşıncaya kadar pişirin. Karamelin rengi koyulaştıkça dikkatli olun, çünkü karamel hızla yanabilir. Karameli fark eder etmez ocaktan alın.
Hazırladığınız karameli hemen kapların içine dökün, çünkü soğudukça karamel katılaşır ve dökmek zorlaşır.
Ayrı bir kapta oda sıcaklığında yumurta sarılarını iyice çırpın. Sütü ve şekeri kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Ardından çırpılmış yumurta sarıları, portakal kabuğu rendesi ve vanilyayı ekleyip iyice karıştırın.
- 4
Hazırladığınız karışımı karamel dökülmüş kaplara paylaştırın.
Fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısıtmaya başlayın. Aynı anda ocakta su kaynatın.
Karamel dökülmüş kapları fırın kabına yerleştirin. Sıcak suyu fırın kabına dökün, suyun kapların yarısına kadar geldiğinden emin olun.
Fırına yerleştirin ve tatlıların üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.
Kapları fırından çıkarın ve ılınmalarını bekleyin. Ardından buzdolabına kaldırın ve soğutun. Afiyet olsun!