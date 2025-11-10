Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? Her hafta iki kişi elenecek! 10 Kasım Pazartesi MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te 10 Kasım teması dikkat çekti. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı yarışmada dokunulmazlığı kazanan takım sorgulanıyor. Peki, 10 Kasım Pazartesi dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 18:48 Güncelleme: 11.11.2025 - 08:16
        • 1

          Masterchef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu kazananı netlik kazanıyor. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 10 Kasım Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. MasterChef Türkiye 2025’te günün eleme adayları Ayla ve Onur oldu. Bireysel dokunulmazlığını kazanan Özkan oldu.

        • 3

          MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

          MasterChef'te Mavi Takım kaptanı Ayten oldu. Ayten, Kırmızı Takım kaptanı olarak Sümeyye'yi seçti.

        • 4

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM:

          Ayten (Kaptan)

          Sezer

          Gizem

          Özkan

          Ayla

          Onur

          Barış

        • 5

          KIRMIZI TAKIM:

          Sümeyye (Kaptan)

          Furkan

          Çağatay

          Hakan

          Eylül

          Mert

          Murat Can

        • 6

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

          Gizem

          Çağlar

          Muratcan

          Sümeyye

          Furkan

          Onur

          Sezer

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de şeflerin değerlendirmelerinin ardından en başarısız tabağı yapan Çağlar MasterChef'te elenerek yarışmaya veda etti.

          Görseller: TV8

