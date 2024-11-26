MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef yarışmacıları 26 Kasım akşamı güveç kapama usulü ile yarıştı. Jüri üyeleri yarışmacılardan bu usül ile lezzetli güveçler yapmalarını istedi. Birbirinden lezzetli yemekleri jürilere ve özel konuklara sunan takımlardan biri haftanın ilk dokunulmazlığının sahibi oldu. Peki, 26 Kasım Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 26 Kasım'da MasterChef'te yaşananlar...
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MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele tam gaz devam ediyor. Yarışmacılar düello olarak mücadele ederken güveç kapamaları en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Takım içerisinde eğlenceli dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım oldu. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (26 KASIM)
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan ilerleyen saatlerde açıklanacak. Konuyu haberimiz üzerindent takip edebilirsiniz.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
MAVİ TAKIM
Beyza (Takım Kaptanı)
Emre
Kerem
Alper
Onur
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KIRMIZI TAKIM
Şirin (Takım Kaptanı)
Eda
Semih
Erim
Kaan
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 24 KASIM?
MasterChef'te elenen son isim Muratcan oldu.