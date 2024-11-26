MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele tam gaz devam ediyor. Yarışmacılar düello olarak mücadele ederken güveç kapamaları en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Takım içerisinde eğlenceli dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım oldu. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...