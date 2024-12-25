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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı, ceketi kim aldı? 25 Aralık 2024 MasterChef 4. ceketi kim kazandı, hangi yarışmacı? Beyza mı, Erim mi, Semih mi?

        MasterChef'te 4. ceket sahibini buldu! 25 Aralık MasterChef kim kazandı, hangi yarışmacı?

        MasterChef'te nefesler 4. ceket için tutuldu. Final için geri sayım devam ederken 4. ceketin sahibinin netlik kazandığı akşamda yarışmacılardan ilk etapta; Bodrum mandalinası, nane ve manda kaymağı ile yaratıcı yemekler yapmaları istendi. Konuk Şef Osman Sezener ise ikinci etap için "Bu üçlü çok güçlü" tabağını yarışmacılara sundu. Peki, 25 Aralık 2024 Çarşamba MasterChef kim kazandı, 4. ceketi kim aldı? 25 Aralık MasterChef 4. ceketin sahibi belli oldu mu? İşte 25 Aralık Çarşamba MasterChef'te ceketin sahibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 18:29 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:29
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        • 1

          MasterChef'te üçüncü ceketin sahibi Eda olurken, dördüncü ceketin sahibi 25 Aralık Çarşamba günü netlik kazanıyor. Yarışmacılar 25 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele etti. Peki, MasterChef 4. ceketi kim kazandı, ceketin sahibi belli oldu mu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF'TE 3. CEKETİ KİM KAZANDI?

          MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda şefler tarafından en çok puanı alan Eda 3. ceketin sahibi oldu. 

        • 3

          MASTERCHEF İKİNCİ CEKETİ KİM ALDI?

          İkinci ceketin sahibi 53 puan ile Onur oldu. 

        • 4

          MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM ALDI?

          MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda en çok puanı toplayan Kerem ilk ceketin sahibi oldu. 

        • 5

          İLK 6'YA KALAN YARIŞMACILAR

          Beyza

          Kerem

          Semih

          Erim

          Eda

          Onur

           

        • 6

          MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

          MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan Şirin 7. olarak yarışmaya veda etti. 

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