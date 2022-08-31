Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! MasterChef kim kazandı? 30 Ağustos 2022 MasterChef Türkiye hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef kim kazandı? 30 Ağustos 2022 MasterChef hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan katlanarak devam ediyor. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar takım oyunu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Yarışmacılardan 7 bölgeden 7 farklı yemek yapmasını isteyen jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda takım oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. İşte 30 Ağustos MasterChef kazanan takım...

31.08.2022 - 07:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • MasterChef'te takım oyunu heyecanı nefesleri kesmeye devam ediyor. Takımların belli olmasının ardından, mavi kırmızı takımlar arasında rekabet kızışıyor. Dokunulmazlık ve eleme adaylarının belli olduğu yarışmada, hangi takımın kazandığı araştırılmaya başladı. Peki MasterChef kim kazandı? 30 Ağustos 2022 MasterChef hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu? İşte MasterChef yaşanan son gelişmeler...

  • MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar ilk kez karşılaştı. Yarışmacılardan 7 bölgeden 7 yemek yapması istendi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda Kırmızı takım 7 yemeği de başarılı yaparak mavi takımı 7-0 mağlup etti.

  • MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

    Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı Görkem dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığı alan Görkem 1. eleme adayı olarak Onur'u seçti. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Burak oldu.

  • MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    Mavi Takım

    Metin (Takım Kaptanı)

    Melih

    Büşra

    Yağız

    Onur

    Görkem

    Serpilay

    Dilan

    Burak Revanbahş

  • Kırmızı Takım

    Kıvanç (Takım Kaptanı)

    Çağatay

    Gamze

    Tayfun

    Barış

    Ayaz

    Kaan

    Fatma Nur

    Burak Kaya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.