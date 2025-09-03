Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 3 Eylül Çarşamba MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        MasterChef haftanın 2. dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı! Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada dokunulmazlığı kazanan takım araştırılıyor. Peki, 3 Eylül Çarşamba dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 18:27 Güncelleme: 03.09.2025 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Masterchef Türkiye'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu kazananı netlik kazanıyor. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 3 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sümeyye bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Sümeyye haftanın ilk eleme adayı Sercan oldu. Eleme potasına gidecek ikinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Özkan oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Ayla (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Sümeyye

          Onur

          Eylül

          Özkan

          Sercan

          İhsan

          Cansu

          İrem

        • 6

          Kırmızı Takım

          Çağlar (Takım Kaptanı)

          Çağatay

          Furkan

          Sezer

          Gizem

          Mert

          Ayten

          Nisa

          İlhan

          Barış

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

          MasterChef'te elenen isim Hilal oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        3 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Borsadaki düşüş devam eder mi?
        Borsadaki düşüş devam eder mi?
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Habertürk Anasayfa