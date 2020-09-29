28 Eylül MasterChef kaptanlık oyunu heyecanı damga vurdu. MasterChef kim kazandı? Sorusu merak ediliyor. Dün akşam oynanan oyun sonrası kazanan isim ve kaptanlar belli oldu. İşte MasterChef kim kazandı? Sorusunun yanıtları...
KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef 2020'de yedinci haftanın kaptanlık oyununu kazanan isim Serhat oldu. Mavi takım kaptanı olan Serhat'ın bir hafta boyunca mücadele edeceği Kırmızı takım kaptanı olarak Barbaros'u seçti.
HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?
MasterChef Türkiye'de dün akşam yapılan kaptanlık oyunu sonrasında kaptanlar belli oldu. Mavi takım kaptanı Serhat ve Kırmızı takım kaptanı Barbaros, strateji yaparak tek tek yarışmacıları seçti. Buna göre MasterChef'te bu haftanın takımları şu şekilde oluştu;
Mavi takım: Serhat, Furkan, Tanya, Eray, Sefa, Uğur, Özgül, Didem
Kırmızı takım: Barbaros, Esra, Emir, Duygu, Berker, Ayyüce, Ebru, Walison
KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI? ÖDÜL NEYDİ?
Kaptanlar düellosu öncesi şeflerin "kazanan takıma büyük avantaj kazandıracak" sözleri yarışmacıları heyecanlandırdı. Mavi takım kaptanı Serhat ve Kırmızı takım kaptanı, haftanın ilk oyununda karşı karşıya geldi. Bu oyunda istenen yemek Dalyan Köfte idi ve süre ise 45 dakikaydı. Sürenin sonunda şefler hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı ve sonrasında kazanan kaptanı açıkladı. MasterChef'te bu hafta kaptanlar düellosunu kazanan Barbaros oldu. Böylece Kırmızı takım, ilk dokunulmazlık oyununda avantajlı olarak oyuna başlayacak.
MasterChef kim kazandı? 28 Eylül MasterChef kaptanlık oyunu
MasterChef Türkiye 2020'de bu hafta Celal'in yarışmaya veda etmesinin ardından yarışmaya son kez yedeklerden yeni yarışmacı katıldı. Somer Şef, yeni yarışmacı Didem Devay'ı stüdyoya çağıracak ve Didem'in MasterChef'teki kaderi yeniden belli olacak.
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