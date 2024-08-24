MasterChef son eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve kırmızı takımdan yarışmacılar bireysel aday belirleme oyunu ile gündeme geldi. Bilindiği gibi, eleme potasına gidecek yedinci ve son yarışmacı bugün belli oluyor. Peki, 24 Ağustos Cumartesi oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
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MasterChef'te bu akşam haftanın son eleme adayı netlik kazanıyor. Haftanın takım oyunlarının ardından eleme adayları belirlenmişti. Bu akşam ise siyah önlüğü giymemiş olan yarışmacılar bireysel olarak mücadele veriyor. Bireysel aday oyunu ile haftanın galibi şimdiden merak konusu oldu. Peki, MasterChef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef 24 Ağustos dokunulmazlık oyunu kazananı...
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MASTERCHEF'TE 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te 7. eleme adayı bu akşam belli olacak. Son eleme adayı belirlendikten sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Nevzat
Ümmühan
Zübeyde
Çağlar
Ayşe
Alper
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23 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef ana kadrosuna giren isim iki etaplı finalin ardından belli oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı yapan Akın yedeklerden ana kadroya girerek 3. önlüğün sahibi oldu.
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MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Şirin
Yudum
Enes
Akın
Ensar
Sercan
Beyza Nur
Adel
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları şu şekildeydi:
Mavi Takım
Onur (Kaptan)
Muratcan
Semih
Eda
Nigar
Nevzat
Şirin
Beril
Hakan
Ümmühan
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Kırmızı Takım
Beyza (Kaptan)
Kaan
Emre
Alper
Kerem
Ayşe
Zübeyde
Ezgi
Zeynep
Çağlar
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te yemeğini başarısız yaparak yarışmaya veda eden isim Deniz oldu.