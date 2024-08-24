MasterChef'te bu akşam haftanın son eleme adayı netlik kazanıyor. Haftanın takım oyunlarının ardından eleme adayları belirlenmişti. Bu akşam ise siyah önlüğü giymemiş olan yarışmacılar bireysel olarak mücadele veriyor. Bireysel aday oyunu ile haftanın galibi şimdiden merak konusu oldu. Peki, MasterChef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef 24 Ağustos dokunulmazlık oyunu kazananı...