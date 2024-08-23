MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?
MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef yeni bölümünde yedeklerden bir yarışmacı ana kadroya dahil olacak 3. isim olacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacıları zorlu tariflerle tezgah başında terletmeye devam ediyor. En başarılı tabağı yapan yarışmacı yedeklerden ana kadroya ismini yazdırarak önlüğün sahibi olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte 23 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadrosuna giren son isim...
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Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te önlük yarışı sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Ayşe ve Alper eleme potasına giden isimler olmuştu. Yeni bölümde ise yedek yarışmacılar, ana kadroya 3. yarışmacı olarak girebilmek için tezgah başına geçecek. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bir yarışmacı önlüğün sahibi olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
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23 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef ana kadrosuna giren isim henüz belli olmadı. Ana kadroya yedeklerden dahil olacak isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.
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MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Şirin
Yudum
Enes
Akın
Ensar
Sercan
Beyza Nur
Adel
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Nevzat
Ümmühan
Zübeyde
Çağlar
Ayşe
Alper
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Onur (Kaptan)
Muratcan
Semih
Eda
Nigar
Nevzat
Şirin
Beril
Hakan
Ümmühan
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Kırmızı Takım
Beyza (Kaptan)
Kaan
Emre
Alper
Kerem
Ayşe
Zübeyde
Ezgi
Zeynep
Çağlar
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te yemeğini başarısız yaparak yarışmaya veda eden isim Deniz oldu.