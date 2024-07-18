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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 18 Temmuz 2024 MasterChef 6. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 18 Temmuz MasterChef 6. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye 2024'te 6. önlük sahibini buluyor. İlk grup yarışmacılarında Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz'in ardından ana kadroya yedeklerden dahil olan yarışmacılar belli olurken, ikinci grupta ilk önlüğün sahibi şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Somer, Danilo ve Mehmet şef yarışmacılardan testi kebabı yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı ana kadroya giren 6. yarışmacı olacak. İşte 18 Temmuz 2024 MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 20:32 Güncelleme: 18.07.2024 - 20:32
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        • 1

          MasterChef'te ikinci grup için önlük yarışı başlıyor. İlk grupta ana kadroya giren 5 yarışmacının ardından, ikinci grup kadroya dahil olmak için tezgah başına geçiyor. MasterChef Türkiye yeni bölümünde gecenin konsepti testi kebebı oldu. İki etaplı oyunun sonunda MasterChef ana kadrosuna giren 6. yarışmacı belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 18 Temmuz 2024 MasterChef 6. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef Türkiye 2024 son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          18 TEMMUZ MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan testi kebanı yapmalarını istedi.

        • 3

          En iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 6. önlüğün sahibi olacak. Ana kadroya 6. olarak dahil olan yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

          Zeynep

          Hakan

          Onur

          Ümmühan

          Deniz

        • 5

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

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