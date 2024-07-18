MasterChef'te ikinci grup için önlük yarışı başlıyor. İlk grupta ana kadroya giren 5 yarışmacının ardından, ikinci grup kadroya dahil olmak için tezgah başına geçiyor. MasterChef Türkiye yeni bölümünde gecenin konsepti testi kebebı oldu. İki etaplı oyunun sonunda MasterChef ana kadrosuna giren 6. yarışmacı belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 18 Temmuz 2024 MasterChef 6. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef Türkiye 2024 son bölümde yaşanan gelişmeler...