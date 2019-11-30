MasterChef kim elendi? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. MasterChef'te heyecan dolu anlar yaşandı. Sadece yarışmacılar arasındaki rekabet değil, artık şeflerin de yarışmacılardan beklentileri arttı. Teknik ve lezzet olarak çok daha yüksek tabakların MasterChef yarışmacılarından yapılması isteniyor. Bu akşam da o yemeklerden birisi eleme oyununda yapıldı. İşte MasterChef son bölümünde yaşananlar

MASTERCHEF KİM ELENDİ? KİM GİTTİ?

MasterChef'te bu akşam eleme yemeği olarak Somer Şef'in uskumru dolması yapıldı. Teknik açıdan oldukça zor olan yemek yarışmacıları zorladı. En başarılı yemeği Batuhan yaptı ve elemeden kurtulan ilk isim oldu. İkinci isim de Güzide oldu. Bu akşam elenen yarışmacı ise KIVANÇ oldu. Rıfat, yarışmaya devam ederek MasterChef 2019'da son 7'ye kaldı.

MASTERCHEF'TE ELEME NEDEN BU AKŞAM YAPILDI?

MasterChef'te normalde Perşembe akşamları eleme yapılıyordu. Ancak yapılan bir değişiklikle Masterchef elemesi Cuma akşamı yapılacak. Perşembe akşamları ise ise MasterClass eğitimi verilecek. Bu değişikliğin neden yapıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MAsterChef'te bu hafta verilen karar doğrultusunda bundan sonra kalan tüm yarışmacılara MasterClass eğitimi verilecek. Bu yüzde kalan 8 yarışmacı da bugün Somer Şef'ten MasterClass eğitimi aldı. Eğitimin ilk aşaması baklava yapımıydı. Baklava yapımında en iyiyi yapan güzide, kıvanç, ekin ve cemre ikinci tura kaldı. İkinci turda ise şöbiyet tatlısı yapıldı. Bu akşam MasterClass ödülünün sahibi Cemre oldu. Somer Şef Cemre'ye kimono hediye etti.