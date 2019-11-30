30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MasterChef kim elendi? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. MasterChef'te heyecan dolu anlar yaşandı. Sadece yarışmacılar arasındaki rekabet değil, artık şeflerin de yarışmacılardan beklentileri arttı. Teknik ve lezzet olarak çok daha yüksek tabakların MasterChef yarışmacılarından yapılması isteniyor. Bu akşam da o yemeklerden birisi eleme oyununda yapıldı. İşte MasterChef son bölümünde yaşananlar
MASTERCHEF KİM ELENDİ? KİM GİTTİ?
MasterChef'te bu akşam eleme yemeği olarak Somer Şef'in uskumru dolması yapıldı. Teknik açıdan oldukça zor olan yemek yarışmacıları zorladı. En başarılı yemeği Batuhan yaptı ve elemeden kurtulan ilk isim oldu. İkinci isim de Güzide oldu. Bu akşam elenen yarışmacı ise KIVANÇ oldu. Rıfat, yarışmaya devam ederek MasterChef 2019'da son 7'ye kaldı.
MASTERCHEF'TE ELEME NEDEN BU AKŞAM YAPILDI?
MasterChef'te normalde Perşembe akşamları eleme yapılıyordu. Ancak yapılan bir değişiklikle Masterchef elemesi Cuma akşamı yapılacak. Perşembe akşamları ise ise MasterClass eğitimi verilecek. Bu değişikliğin neden yapıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
MAsterChef'te bu hafta verilen karar doğrultusunda bundan sonra kalan tüm yarışmacılara MasterClass eğitimi verilecek. Bu yüzde kalan 8 yarışmacı da bugün Somer Şef'ten MasterClass eğitimi aldı. Eğitimin ilk aşaması baklava yapımıydı. Baklava yapımında en iyiyi yapan güzide, kıvanç, ekin ve cemre ikinci tura kaldı. İkinci turda ise şöbiyet tatlısı yapıldı. Bu akşam MasterClass ödülünün sahibi Cemre oldu. Somer Şef Cemre'ye kimono hediye etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!