MasterChef Türkiye'de elenen isim...

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi yaşanıyor. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları da kesinleşti. Bu akşam en iyi tabağı çıkarmak için mücadele eden yarışmacılardan bir kişi programa veda edecek. İşte 13 Kasım Pazar günü MasterChef Türkiye'de yaşananlar haberimizde...