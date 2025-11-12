Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim elendi, kim gitti? 12 Kasım 2025 Çarşamba MasterChef elenen isim açıklandı!

        MasterChef kim elendi, kim gitti? 12 Kasım 2025 Çarşamba MasterChef elenen isim açıklandı mı?

        MasterChef'te 12 Kasım Çarşamba akşamı elenen isim belli oldu. Bilindiği gibi bu hafta MasterChef'te yeni bir eleme sistemine geçildi. Bu kapsamda bu gece yarışmaya veda eden isim netlik kazandı. Peki, 12 Kasım Çarşamba MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 19:57 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Masterchef Türkiye eleme gecesinde yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmadan elenmemek için rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? 12 Kasım Çarşamba MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

          Eylül, Hakan, Ayla, Onur eleme adayları oldu.

        • 3

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te elenen isim Onur oldu.

        • 4

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        • 5

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Çağatay bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 6

          MASTERCHEF ÖNCEKİ HAFTA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de şeflerin değerlendirmelerinin ardından en başarısız tabağı yapan Çağlar MasterChef'te elenerek yarışmaya veda etti.

          Görseller: TV8

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Sosyal medya kullanımına yaş sınırı gelecek mi?
        Sosyal medya kullanımına yaş sınırı gelecek mi?
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Habertürk Anasayfa