MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. İlk eleme oyununun oynandığı 11 Ağustos akşamı bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef ilk elenen yarışmacı kim oldu? 11 Ağustos MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...