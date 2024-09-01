MasterChef elenen isim belli oluyor! 1 Eylül Pazar MasterChef kim elendi?
MasterChef'te eleme heyecanı! MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün belli oluyor. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan bayramiç beyazı ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 1 Eylül Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 1 Eylül Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...
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MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. Eleme oyununun oynandığı 1 Eylül Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda etti. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 1 Eylül MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF KİM ELENDİ? (1 EYLÜL PAZAR)
Kıyasıya mücadele devam ediyor. MasterChef'te elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Nigar
Beyza
Çağlar
Akın
Zübeyde
Nevzat
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MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı Semih oldu.
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29 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye'de 29 Ağustos Perşembe günü yedeklerden ana kadroya giren isim Yudum oldu.
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25 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Masterchef'te elenen son isim Ümmühan oldu.
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