02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MasterChef'ten kim elendi? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. MasterChef'te rekabet her geçen gün artarken, yarışmada kalmak da gün geçtikçe zorlaşıyor. MasterChef 1 Ekim 2019 Salı akşamı yayınlanan bölümünde heyecan oldukça yüksekti. Önce dokunulmazlığı kazanan takım belirlendi. Ardından dokunulmazlığı kaybeden takım kendi için bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Son olarak belirlenen 4 eleme adayları, yani Eda, Batuhan, Bahri ve Alican MasterChef'te kalabilmek için en lezzetli ve doğru tabağı çıkarmak için çalıştı. 1 Ekim 2019 MasterChef son bölümde yaşananlar haberimizde.
MASTERCHEF KİM ELENDİ? KİM GİTTİ?
MasterChef Türkiye'de eleme yemeği, Mehmet Şef'in Terkib-i Çeşidiye ve Safranlı pilav yemeği vardı. Eda, Batuhan, Bahri ve Alican Mehmet Şef'in hazırladığı tabağa en yakın tabağı çıkarmaya çalıştılar. Elenen ise BAHRİ oldu.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Murat ve Faruk Batuhan kazandı. Murat ve F. Batuhan takımlarında olmasını istedikleri yarışmacıları şöyle sıraladı.
Mavi takım kaptanı Murat: Suna, Cemre, Batuhan, Yasin, Mustafa, Bahri
Kırmızı takım kaptanı Faruk Batuhan: Ekin, Güzide, Açelya, Rıfat, Alican, Eda
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in dokunulmazlık oyununda ünlülere yemek yapıldı. MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ödül oyununda Mehmet Şef'in hazırladığı yemek oldu. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyesinin yaptığı puanlamaların ardından kazanan takım Kırmızı oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybedip eleme heyecanı yaşayacak olan Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için bir kez daha mücadele etti. Somer Şef'in hazırladığı tabağa en yakın tabak çıkaran isim ise Cemre oldu ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Cemre'de elemeye gidecek isim olarak Batuhan'ının adını verdi.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için mutfağa geçti. Mehmet Şef'in hazırladığı en yakın tabağı hazırlayan isim ise Ekin oldu. Ekin elemeye gidecek ilk ismi Eda olarak açıkladı. Oylamada ise ikinci elemeye giden yarışmacı Alican oldu. Üçüncü ve dördüncü eleme adayları ise Batuhan ve Bahri oldu. Yarışmaya veda eden isim Bari'ydi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!