MasterChef'te ilk kaptan belli oluyor. Önlük yarışınının sona ermesinin ardından, takım oyunları başlıyor. 20 önlüğün dağıtıldığı MasterChef'te ana kadro şekillendi. MasterChef yeni bölümünde, yarışmacılar ilk kaptanlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak seçilecek. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ağustos mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...