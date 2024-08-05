MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Önlük yarışınının sona ermesinin ardından, takım oyunları başladı. 20 önlüğün dağıtıldığı MasterChef'te, ana kadro şekillendi. MasterChef yeni bölümünde, yarışmacılar ilk kaptanlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak seçildi. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ağustos mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...