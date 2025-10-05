5 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet sürüyor. En iyi hamburgeri yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme fırsatını bulacak. Peki, 5 Ekim Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef'te mavi takım kaptanı Cansu oldu. Cansu kırmızı takım kaptanı olarak Ayten'i seçti.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Cansu (Kaptan)
Furkan
Özkan
Hakan
Ayla
Mert
Eylül
Murat Can
Çağlar
KIRMIZI TAKIM:
Ayten (Kaptan)
Çağatay
Sümeyye
Gizem
Sezer
İhsan
Onur
Aslı
ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Deniz
Furkan
Mert
Onur
Murat Can
Çağatay
Sezer
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde Deniz MasterChef'e veda eden son yarışmacı oldu.
