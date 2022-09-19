TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te 4. hafta geride kaldı. MasterChef Türkiye'de kaptanların belli olacağı yarışmada, kaptanlık oyunu öncesinde şefler, yarışmacılardan yağlama yapmalarını istedi. Mavi takımın kaptanı olmak için tezgah başında olan yarışmacılar birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Peki MasterChef kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? 19 Eylül 2022 MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu? İşte mavi ve kırmızı takımın kaptanları...