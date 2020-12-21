TV8'in fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye, bu kez MasterChef Junior Türkiye formatıyla gelmeye hazırlanıyor. Çocuk yarışmacıların hünerlerini sergileyeceği yarışma ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte MasterChef Junior başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılar...

MASTERCHEF JUNİOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Junior yarışması için başvurular alınmaya devam ediyor. Yarışmanın başlama tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

MASTERCHEF JUNİOR BAŞVURU EKRANI

MasterChef Junior Türkiye başvuruları tv8basvuru.com adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuru esnasında cevap verilmesi gereken sorular şöyle;

Neden Masterchef Junior’a katılmak istiyor?

Çocuğunuz bir mutfak okulu veya başka bir yemek programına katıldı mı?

Yemek yapma dersleri aldınız mı (eğlence amaçlı veya profesyonel)?

Çocuğunuz ne kadar zamandır yemek yapıyor?

Ne sıklıkla yemek yapar?

En sevdiği yemek nedir?

Yemek yapmak veya mutfakta olmakla ilgili ilk anıları nelerdir? Yemek sevgisine ne sebep oldu?

Yemek yaparken en çok kimden etkilenir ve neden?

Kimin için yemek yapar? Yemekleri hakkında ne derler?

Yemek yapma becerilerini 1 - 10 arası bir ölçekte değerlendirin (10 puanlamada en yüksek değerlendirmedir.)

En iyi yaptığı 3 yemek nedir ve her yemeği nasıl hazırladığını açıklayabilir misiniz?

Mutfaktaki güçlü yönleri nelerdir?

Mutfaktaki zayıf yönleri neler?

Alerjisinin olduğu ya da başka bir şekilde yemek yapamayacağı ya da yemek yemediği herhangi bir şey var mı?

Eğer MasterChef unvanını kazanırsa, hangi hayalini gerçekleştirmek ister?

Bu şovda çocuğunuzun motivasyonunuz nedir? Başvuru yapmasına kim vesile oldu?

Tek kelimeyle kendini nasıl tanımlar?

Çocuğunuza baktığımızda fark edemeyeceğimiz bir özelliğinizi söyler misiniz?

Hobileri, ilgi alanları, yaptığı spor ve aktiviteleri yazınız.