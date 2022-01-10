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MasterChef ilk 3'e kim kaldı? Son dakika: 9 Ocak MasterChef'te kim elendi? İşte finalistler

9 Ocak MasterChef finalistleri kim oldu? MasterChef final heyecanı hız kesmeden sürüyor. Finale katılacak üç yarışmacı dünkü bölümde bir kişinin daha elenmesinin ardından belli oldu. Peki, MasterChef ilk 3'e kim kaldı? MasterChef'te kim elendi? İşte finalistler

10.01.2022 - 08:56 | Güncelleme: ABONE OL
MasterChef ilk 3'e kim kaldı? Son dakika: 9 Ocak MasterChef'te kim elendi? İşte finalistler - VİDEO
MasterChef'te final heyecanı!
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MasterChef finali heyecanı devam ederken dün akşam ekrana gelen bölümde sona kalan 4 yarışmacıdan birinin elenmesiyle brilikte zirveye ulaştı. Son dörde kalan yarışmacılardan birinin elenmesiyle birlikte finalde hünerlerini sergileyecek 3 MasterChef adayı belli oldu. Peki, 9 Ocak MasterChef ilk 3'e kim kaldı? MasterChef'te kim elendi? İşte detaylar...

SON 4'E KİM KALDI

Geçtiğimiz Cuma gün ki yarışmada Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin arasından bir isim Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından finalist seçildi.

7 Ocak günü yapılan etapların tümünden toplam 56 puan alan Eren finale çıkacak il üç isim arasında girmeyi garantiledi. İlk 3'e adını yazdıracak diğer iki yarışmacı ise Pazar günü yani dün Sergen, Tahsin ve Hasan'dan birinin elenmesiyle belli oldu.

FİNALİSTLER BELLİ OLDU!

Sergen, Tahsin ve Hasan ise sırasıyla 54, 52 ve 50 puan alarak 7 Ocak günü ekrana geklen bölümdeyarı finale adlarını yazdırmışlardı.

Son üçe kalacak isimden ikincisi ise dün ekrana gelen bölümde belli oldu.

Dün yapılan yarışmalarda Tahsin adını finale yazdırırken Hasan ve Sergen arasındaki yarışmanın 3. finalisti olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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