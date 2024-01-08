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        Haberler Televizyon MasterChef finalisti Tahsin Küçük kimdir? Tahsin Küçük kaç yaşında, nereli? İşte Masterchef All Star Tahsin Küçük hayatı

        MasterChef finalisti Tahsin Küçük kimdir?

        MasterChef All Star'da büyük final için geri sayım sona erdi. Finalistlerden biri olan Tahsin Küçük'ün hayatı ve kariyeri gündemdeki yerini koruyor. İmza tabakları sonucu şeflerden alınan puanlar ile MasterChef şampiyonu pazar akşamı açıklandı. Peki, MasterChef finalisti Tahsin Küçük kimdir? İşte Masterchef All Star Tahsin Küçük hayatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 19:29 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:29
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        • 1

          MasterChef'te şampiyon belli oldu. Finalistlerden biri olan Tahsin Küçük hayatı, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. MasterChef All Star Tahsin Küçük hakkında tüm detayları haberimizde derledik. Peki, "MasterChef Tahsin Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" İşte MasterChef Tahsin Küçük hayatı hakkında merak edilenler...

        • 2

          FİNALE İSMİNİ YAZDIRDI

          MasterChef Türkiye All Star 2023'te finale adını yazdıran isimlerden biri Tahsin Küçük oldu.

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          MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NEDİR?

        • 3

          MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?

          Tahsin Küçük, 26 yaşında ve aslen Trabzonludur. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu ifade eden Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşıyor. Yemek yapmanın yanı sıra birçok dans çeşidine ilgi duyan Tahsin Küçük, 2019'da Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden mezun olmuştur.

        • 4

          2015 yılında "Ver Fırına" isimli yemek programında yer aldı. Şampiyon olacağına inandığını dile getiren Küçük, 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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