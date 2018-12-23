MasterChef Türkiye'de final bölümü için nefesler tutuldu. Türkiye2nin yeni MasterChef'i olmaya aday yarışmacıları haftalar boyunca kıyasıya bir rekabetin içine girdi ve sonunda beklenen büyük final günü geldi çattı. Daha önce MasterChef final bölümünün canlı yayınlanacağı duyurulmuştu. Peki MasterChef Türkiye finali ne zaman, saat kaçta? İşte MasterChef final bölümüne dair tüm detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER?

MasterChef Türkiye'nin 2 finalisti 18 Aralık salı günkü programda belli olmuştu. MasterChef'in finaline çıkacak yarışmacılar Uğur ve Kerem. Burcu ise son oyunda elenerek MasterChef Türkiye'nin 3. olmuştu.

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MasterChef Türkiye finali 23 Aralık Pazar günü saat 20.00'de canlı yayınla yapılacak. Final bölümünde ezeli rakipler Kerem ile Uğur kıyasıya mücadele edecek ve tüm hünerlerini gösterecekler.

MASTERCHEF BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE?

MasterChef Türkiye birincisi, 100 bin liralık ödül ve MasterChef kupası kazanacak.