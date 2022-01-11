MasterChef finali ne zaman? MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu ne zaman belli olacak? MasterChef finali büyük ödülü nedir?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'de final için geri sayım başladı. MasterChef Türkiye finalistlerinin belirlendiği son bölümün kazananı da belli olunca MasterChef finali ne zaman, final tarihi belli mi soruları araştırılmaya başladı. MasterChef Türkiye 2021 final tarihi belli oldu. İşte 2021 MasterChef şampiyonunun belli olacağı tarih...

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'de final oyunları bu hafta Perşembe ve Cuma akşamı oynanacak. MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu 14 Ocak Cuma akşamı canlı yayında açıklanacak.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİM?

MasterChef finalinde yarışacak isimler:

Eren

Tahsin

Hasan

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

MasterChef Türkiye 2021'de şampiyon olacak isime verilecek büyük ödül henüz belli değil.

MasterChef 3. sezonda birinci olan isme 500 bin TL ödül verileceği söylenmişti.

MasterChef Türkiye 2020 birincisine şampiyonluk kupasının yanı sıra lüks bir otomobil verilmişti.