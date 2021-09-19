MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı ve eleme adayları belli oldu. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF HAFTANIN SON TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef'te haftanın son takım oyununda iki takım arasında belirleyici olan Un Helvası oldu. Tunahan'ın yaptığı Un Helvası 10-1 kazanırken toplamda 32-22'lik skorla son takım oyununu kazanan Kırmızı takım oldu. Mavi takım bireysel dokunulmazlık için kendi içinde mücadelenin yolunu tuttu.

HAFTANIN İLK DÖRT ELEME ADAYI KİMLER OLMUŞTU?

Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden Kırmızı takım olmuştu. Kaybedilen ilk dokunulmazlığın ardından oynanan bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan haftanın ilk eleme adayı olarak Burcu'nun ismini söylerken takım içerisinde yapılan oylama sonunda Mustafa ikinci eleme adayı olmuştu. İkinci dokunulmazlığın ardından bireysel dokunulmazlık mücadelesinde bu kez Kırmızı takımda kazanan isim Emre olurken Emre potaya Tunahan'ı soktu. Takım içerisinde yapılan oylamanın ardından en çok adı yazılan isim olan Hasan haftanın 4. eleme adayı olmuştu.

Şefler haftanın son bireysel dokunulmazlık oyununda domates'in ana ürün olduğu bir yemek yapmalarını istedi. Domates'i en güzel kullanan isim yapılan tadımların ardından Mert olurken bireysel dokunulmazlığı alan Mert'in eleme potasına gönderdiği isim Ateş oldu. Takım içerisinde yapılan oylamanın ardından haftanın 6. ve son eleme adayı olan isim...