MasterChef Türkiye'de final yaklaşıyor, heyecan dorukta! Son bölümde Bolu'nun efsane lezzetleri ekrana geldi. Ödül oyununda ödül olarak 25 bin lira verildi. Yarışmacılar ödülü kazanmak için müthiş bir mücadele verdi. Peki MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül Oyunu Menüsü

Ovmaç çorbası

Iza bulgur pilavı

Orman kebabı

Keşli ve cevizli erişte

Karavu

Jüriden en yüksek puanı toplayan Eray ödülün sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASI ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye eleme potası oyununda yarışmacılar Danilo Şefin özel tabağını yapmaya çalıştı. Yalnızca Serhat başarılı bir tabak çıkarabildi.

Yarışmaya Barbaros ile Mehmet Şef arasında yaşanan gergin anlar damga vurdu.

Eleme adayı Barbaros oldu. Birinci eleme adayı Eray olmuştu.

MASTERCHEF’TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef’te dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım olunca Barbaros direkt olarak potaya girmiş oldu. Bu haftanın eleme adayları, Mavi takımdan Barbaros, Serhat ve Sefa oldu. Bu üç yarışmacı, eleme oyununda karşı karşıya geldi. Bu oyunda yarışmacılardan bir saat içinde Danilo şefin imza tabağının hazırlanması istendi. Sürenin sonunda şefler yarışmacıların hazırladığı tabakların tadımını yaptı. Ve tabağın değerlendirilmesini et, sos ve püre ağırlıklı olarak yaptıklarını açıkladılar. Buna göre gecenin en iyi tabağını hazırlayan, MasterChef 2020'nin dördüncü yarışmacısı Barbaros oldu. Eleme oyununda en zayıf tabağını hazırlayan ve MasterChef hayallerine veda eden, MasterChef'ten elenen isim Sefa oldu.