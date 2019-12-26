MasterChef eleme adayları kimler? sorulsu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de final haftasına girilirken yarışmacılardan Ekin, Cemre, Alican ve Güzide şampiyon olmak için nefes kesen mücadele veriyor. MasterChef eleme adaylarından iki kişi belli oldu. Peki 2019 MasterChef Türkiye finali ne zaman? İşte MasterChef Türkiye finaline dair detaylar...

MASTERCHEF 75. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Pazartesi günü şeflerin verdiği puanların ardından Güzide 66 puan, Alican 50 puan, Cemre 60 puan ve Ekin 49 puana ulaştı. Böylece MasterChef final haftasının ilk eleme adayı EKİN oldu.

Şeflerin Salı günkü 3 yemeğin ardından verdiği puanlara göre Güzide 54 puana, Alican 52 ve Cemre 54 puana ulaştı. Böylece MasterChef Türkiye eleme haftasında ikinci eleme adayı ALİCAN oldu.

2019 MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye finali 29 Aralık 2019 günü gerçekleşecek. MasterChef final bölümünde 2 yarışmacı mücadele edcek ve oynanacak 3 oyun sonunda şampiyon olan yarışmacı açıklanacak.