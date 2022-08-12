MasterChef Ege günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda bulunuyor. 28 yaşındaki yarışmacı Ege Pakalın'ın hayat hikayesine ilişkin merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF EGE KİMDİR?

Masterchef Ege, 28 yaşında. MasterChef Ege Pakalın iki yıl önce de yarışmaya katılmıştı ve şimdi ise ana kadroya girmek için yarışıyor. Emir Elidemir’in arkadaşı olan Ege Pakalın en son Afrika’da çalıştığını söyledi.