MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Takım oyunu düello şeklinde 2 etaptan oluşacak. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bir yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak. Bireysel dokunulmazlığın sahibi haftanın 3. eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı? 22 Kasım MasterChef eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef'te eleme potasına giden yarışmacılar...