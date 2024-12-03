MasterChef dokunulmazlık oyununu, eleme adayı kim oldu?
MasterChef heyecanı haftanın ilk takım oyunu ile devam ediyor. Kaptanlık oyunu gecesinde, mavi takım kaptanı Emre olurken, kırmızı takım kaptanı Onur olmuştu. MasterChef yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. Şefler yarışmacılardan 'Alman Mutfağı'na özgü yemekler yapmalarını istedi. Dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, eleme potasına gidecek ilk yarışmacıyı belirleyecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu, eleme adayı kim oldu? İşte 3 Aralık 2024 Salı dokunulmazlığını kazanan yarışmacı...
- 1
Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Takım olarak en başarılı tabağı yapan ekip haftanın ilk dokunulmazlığını kazanacak. Takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
- 2
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan ‘Alman Mutfağı’ yemekleri yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri 1. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
- 3
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
-
- 4
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
- 5
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Emre (Takım Kaptanı)
Beyza
Kerem
Şirin
Semih
- 6
Kırmızı Takım
Onur (Takım Kaptanı)
Alper
Erim
Eda
-
- 7
MASTERCHEF KİM ELENDİ 1 ARALIK 2024?
MasterChef'te elenen son isim Kaan oldu.