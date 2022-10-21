MasterChef'te son takım oyunu için nefesler tutuldu. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye'de heyecan hiç düşmüyor. Son eleme adaylarının belli olacağı yarışmada, dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Peki MasterChef kim kazandı? 21 Ekim 2022 MasterCHef haftanın eleme adayları kimler oldu, MasterChef son donulmazlığı hangi yarışmacı aldı? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...