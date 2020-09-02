MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Sorusu merak ediliyordu. 1 Eylül ekrana gelen MasterChef 2020’de heyecan doruktaydı. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu ve takımlar karşı karşıya geldi. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 1 Eylül MasterChef Türkiye kazanan takım ismi
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Meksika Mutfağı’ndan esintilerin ekrana geldiği yeni bölümde şefler istedikleri yemekleri en başarılı şekilde hazırlayan takımlara dokunulmazlığı verdi. Böylece Mavi takımın beş dakikalık avantaj ile başladığı dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu!
-Tortilla Çorbası'nda en başarılı takım, jüriler tarafından Mavi takım olarak belirlendi.
-Jürinin kararına göre Guacamole sosta en başarılı tabağı Mavi takım hazırladı.
-Sucuklu Karidesli Taco'da en başarılı takım jüriler tarafından Mavi takım olarak belirlendi.
-Tamale tabağında bu akşam en başarılı takım, Kırmızı takım olarak belirlendi.
-Etli Fasülyeli Enchilada yapımında en başarılı takım, Kırmızı takım oldu.
-Börülceli Mole tabağında en başarılı olan takım, Mavi takım oldu.
Böylece, 1 Eylül Salı akşamı MasterChef 2020’de dokunulmazlık oyununu kazanan takım, Celal'in kaptanlığındaki Mavi takım oldu. Şeflerin beğenisine sunulan tabakların akabinde 4-2 skor ile Mavi takım üstünlük sağladı. Böylece, haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa giderek eleme potası için aday vermek zorunda kaldı.
MasterChef Türkiye 2020’nin bu akşamki yeni bölümde dokunulmazlık oyununda istenen yemekler Meksika Mutfağı’ndan seçildi. Dokunulmazlık oyunu öncesinde ise şefler, yapılacak yemekleri açıkladı.
Dün akşam yarışmacılardan hazırlanması istenen yemekler şu şekildeydi:
1- Tortilla Çorbası
2- Sucuklu Karides Taco
3- Tamale
4- Etli Fasülyeli Enchilada
5- Börülceli Mole (domates alçalı sos eşliğinde)
6- Arroz Con Leche
7-Guacamole Sos
BU MENÜ İÇİN VERİLEN SÜRE:
MasterChef 2020'te bu akşam Kırmızı takıma 40 dakika süre verilirken; Mavi takım avantajından dolayı 45 dakikada verildi ve yarışmacılardan bu menüleri hazırlaması istendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!