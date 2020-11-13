MasterChef 2020'de dokunulmazlık mücadelesi için her iki takım da bireysel olarak karşı karşıya geldi ve şeflerin kendilerine verdiği malzemelerden istenilen yemekleri çıkarmak için tüm gücünü ortaya koydu. Peki, MasterChef'de eleme adayı kim oldu? 12 Kasım Perşembe akşamı MasterChef 2020'de haftanın ilk dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 2020'DE DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

MasterChef 2020'nin dün akşamki bölümünde şefler takımlardan hangi yemekleri yapmalarını istediğini açıkladı. Buna göre ana malzeme olarak verilen enginar, un, bonfile, palamut, ayvadan beş çeşit yemek yapılacak. Her yemek için verilen süre 40 dakika oldu. Kırmızı takım kaptanı Emir, düelloda kimlerin eşleştiğini açıkladı. Buna göre;

1. Uğur - Özgül: Soğuk başlangıç

2. Eray - Ebru: Ara sıcak - Börek

3. Barbaros - Ayyüce: Ana yemek

4. Sefa - Esra: Ana yemek

5. Emir - Serhat: tatlı düellolarında karşılaşacak.

İlk olarak soğuk başlangıç ve ara sıcak börek düellosu yapıldı. Verilen 40 dakikalık sürenin bitiminde şefler yemeklerin tadımını yaptı ve kazanan yarışmacıyı açıkladı. Şefler, enginar ile yapılan soğuk başlangıç ve ara sıcak olan börek de kazanan Mavi takım oldu.

Sonraki turda iki ana yemek için düellolar karşılaştı. Bonfile ve palamuttan yapılacak ana yemekler için yarışmacılar kolları sıvadı ve mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Palamutta kazanan Sefa yani Kırmızı takım oldu. Bonfile ile yapılan ana yemekte ise kazanan Ayyüce yani Mavi takım oldu. Bu sonuçla Mavi takım, Kırmızı takıma 3-1 üstünlük sağladı. Ve dokunulmazlığı kazanan Mavi takım oldu.

MASTERCHEF 2020 DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ

Enginar için Uğur ve Özgül

Börek için Eray ve Ebru

Bonfile için Barbaros ve Ayyüce

Palamut için Sefa ve Esra

Ayva için Emir ve Serhat

MASTERCHEF 2020 YENİ TAKIM KAPTANLARI KİMLER?

9 Kasım Pazartesi günü MasterChef 2020'de kaptanlığı kazanan isim, yani haftanın yeni takım kaptanı Esra oldu. Esra, karşı takımın kaptanı olması için Emir'i seçti ve Kırmızı takımın bu haftaki kaptanı Emir oldu.

MASTERCHEF 2020 MAVİ TAKIM KADROSU

Mavi takım kaptanı MasterChef Esra, takımına ilk olarak Serhat'ı seçti.

MAVİ TAKIM: Esra, Serhat, Özgül, Ayyüce, Ebru.

MASTERCHEF 2020 KIRMIZI TAKIM KADROSU

Kırmızı takım kaptanı Emir, takımına ilk olarak Barbaros'u seçti.

KIRMIZI TAKIM: Emir, Barbaros, Eray, Uğur, Sefa.