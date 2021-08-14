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MasterChef Araz nereli? MasterChef Araz Aknam kimdir, kaç yaşında? MasterChef Araz biyografisi

MasterChef Araz Aknam kimdir? Sorusu merak ediliyor. MasterChef yedek yarışmacıları arasına girmeye hak kazanan MasterChef Araz izleyicilerin gündeminde. İşte MasterChef Araz hayatı hakkında...

14.08.2021 - 01:20 | Güncelleme: ABONE OL
MasterChef Araz nereli? MasterChef Araz Aknam kimdir, kaç yaşında? MasterChef Araz biyografisi

MasterChef 2021 yedek yarışmacıları bu akşam belli oldu. Yedek yarışmacılar arasında yer alan Araz Aknam merak ediliyor. İşte MasterChef Araz Aknam hakkında...

MASTERCHEF ARAZ AKNAM KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna çıkan Araz Aknam, 30 yaşında ve İran Azerisi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Araz Aknam, İran'da 10 sene yaşamış. İnşaat mühendisi olan yarışmacının herhangi bir mutfak deneyimi olmamış.

Mutfak onun için bir hobi olduğunu fakat hobilerini çok ciddiye aldığını söyledi. Küçük yaşlardan beri mutfağın içinde olan ve ilgisi olan Araz Aknam, Los Angeles'ta sekiz sene yaşamış. Amerikan futbolu oynuyor. Araz, kısa bir süre önce dünyaevine girdi.

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