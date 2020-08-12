MasterChef Türkiye ana kadrosunda kimler var? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2020 kadrosu yapılan eleme yarışlarıyla belli oluyor. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği MasterChef'te yarışmacılar ana kadroya girmek için zorlu mücadele veriyor. İşte 11 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşamki yarışında yarışmacılar önce tutmaç çorbası yaptı. Tutmaç çorbası bugünün ilk yemeğiydi. Gülşah, Eray, Uğur, Kayhan, Walison ve Tanya en iyi tabağı çıkarak bir üst gruba çıkma hakkı kazanan 6 yarışmacı oldu.

Son 6'ya kalan yarışmacılardan karidesi öne çıkaran bir yemek yapmaları istendi. Dün son 2'ye kalan Eray bugünkü tabağıyla da dikkatleri çekti. 4 çeşit karidesi tek tabakta topladı. Tanya da 2. defa filane çıkan bir diğer yarışmacı oldu ve o da tabağıyla dikkatleri çekti. En iyi tabağı çıkaran 2 yarışmacı Eray, Tanya ve Walison oldu. Biraz sonra en iyi karides tabağını çıkararak Survivor 2020'nin en iyi 16'sına katılacak 10. yarışmacısı TANYA oldu. Eray yine ilk 16'ya kalma şansını 2. olarak kaçırdı.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON 16'YA KALANLAR

İlk 14 yarışmacının bulunduğu gruptan 8 yarışmacının belirlenme işlemi 9 Ağustos akşamı itibari ile sona erdi. Belirlenen 8 yarışmacı MasterChef'e devam ederken diğer yarışmacıların MasterChef macerası sona erdi. 16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle: Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra ve Furkan oldu.

İkinci grupta ilk 16'ya kalan yarışmacılar Barbaros, Tanya.