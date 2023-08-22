Adım adım finale doğru yaklaşan MasterChef All Star'da dün bir isim daha yarışmaya veda etti. Her gün artan rekabet sonrasında yarışmacılar arasında ipler de geriliyor. Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde haftanın takım kaptanı olmak için yarışan şefler, lezzetli tabaklar çıkarmaya çalıştı. İşte, tüm detaylar...