MasterChef 2020'nin yeni bölümünde yarışmacılar kaptanlık mücadelesi verdi ve ardından kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılar düelloda karşı karşıya geldi! Kırmızı ve Mavi takım kadroları bu akşam yeniden belirlenirken; şeflerin yarışmacılardan kaptanlık oyununda "ıslak hamburger" yapmasını istedi. 24 Ağustos Pazartesi günü MasterChef 2020 yeni bölümde oynanan kaptanlık oyunu sonrasında Mavi takım ve Kırmızı takım kadroları oluşturuldu. İşte MasterChef Türkiye kaptanlık oyununu kazanan, takım kaptanları ve yeni haftanın takımlarının kadroları...
MASTERCHEF 2020'DE TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
MasterChef 2020'nin yeni bölümünde yeni haftanın kaptanlarını belirleyecek oyunda yarışmacılardan istenen yemek Islak Hamburger oldu. Yarışmacılara bunun için 40 dakika süre verildi. Bu süre sonunda yarışmacılar, sekiz adet ıslak hamburger hazırlaması gerekiyor. Süre bitimi ile şefler en başarılı tabakları hazırlayan beş kişi seçildi. Bu yarışmacılar Uğur, Esra, Duygu, Furkan ve Berk oldu. Bu beş kişi arasında ise en başarılı tabağı çıkaran Uğur, kaptanlık oyununu kazandı ve Mavi takımın kaptanı oldu. Uğur, Kırmızı takım kaptanı olarak Özgül'ü seçti.
MASTERCHEF 2020'DE MAVİ TAKIM KADROSU
MasterChef 2020'de Mavi takımın kaptanı olan Uğur, takımına ilk olarak Emir'i seçti. Sonrasında yapılan seçimler ile Mavi takım şu şekilde oluştu;
MAVİ TAKIM: Uğur, Emir, Berk, Duygu, Gülşah, Ebru, Ayyüce, Eray
MASTERCHEF 2020'DE KIRMIZI TAKIM KADROSU
MasterChef 2020'de Uğur tarafında Kırmızı takım kaptanı olarak seçilen Özgül'in ilk yarışmacı seçimi Barbaros'tan yana oldu. Devamında yapılan seçimler ile oluşan Kırmızı takım kadrosu şöyle;
KIRMIZI TAKIM: Özgül, Barbaros, Furkan, Tanya, Esra, Serhat, Celal, Sefa
MASTERCHEF'TE DÜELLOYU HANGİ KAPTAN KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de ilk kez yapılan düello heyecan yarattı. Mavi takım kaptanı ile Kırmızı takım kaptanı arasında bir düello yapıldı. Her hafta yapılacak bu düelloda ayrı bir ödül verilecek. Dün akşam yapılan düelloda takım kaptanlarından istenilen yemek, Somon Carpaccio idi. 30 dakika süre sonunda Mehmet şefin tabağına en yakın olan isim düelloyu kazandı. Oyunun galibi ödül olarak ilk takım oyununda kullanabilecek 5 dakika avantaj kazandı.
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