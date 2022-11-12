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MasterChef 12 Kasım ödül oyununu hangi takım kazandı? MasterChef ödül oyununun kazananı kim?

MasterChef 12 Kasım ödül oyununu kazananını öğrenmek için son saatler!

MasterChef bu haftanın son ödül oyunuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz akşam öğrenci evlerinde yenilen yemekleriyle dokunulmazlık oyunu oynayan yarışmacılar, bu akşam ödül oyununda mücadele edecek.

Giriş: 12.11.2022 - 18:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın son ödül oyunu için heyecan dorukta. Geçtiğimiz akşam İstanbul'un farklı noktalarındaki öğrenci evlerine yemek hazırlayan yarışmacılar bu akşam ödül oyunu için mücadele edecek.

  • MASTERCHEF 12 KASIM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef yarışması bugün 20.00'da ekranlarda olacak. Ödül oyununun kazananı belli olduğunda eşzamanlı olarak haberimizin içeriği güncellenecektir.

  • MASTERCHEF SON DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Bu haftanın son ve üçüncü takım oyununda yarışmacılar öğrenci evleri için yemek yaptı. Öğrencilerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın son takım oyununun galibi mavi takım oldu.

  • Mavi takım

    Fatma Nur (Kaptan)

    Metin

    Gamze

    Görkem

    Tolga

    Burak Kaya

  • Kırmızı takım

    Ayaz (Kaptan)

    Büşra

     

    Yağız

    Kıvanç

    Barış

    Burak

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