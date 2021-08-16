MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılacak 11. isim belli oluyor. Peki bu akşam ana kadroya giren kim oldu? İşte MasterChef'te ana kadroya giren 11. isim...
15 AĞUSTOS 2021 MASTERCHEF 11. YARIŞMACI
MasterChef Türkiye’de final turu üçüncü grubun önlük mücadelesi bu akşam başladı. Yarışmacılardan ilk bölümde istenen yemek, Siirt bölgesine ait kitel yani haşlama içli köfte oldu. Dört adet kitel için verilen süre 40 dakika idi. Süre sonunda yarışmacılardan sadece beş tanesi istenilen adette kitel hazırlayabildi. Emre, Tahsin, Pelin, Rabia ve Eren bu turu geçen isimler oldu.
Yaratıcılık oyununda verilen ana ürün Anjelika erik oldu. Bu ürünle yapılacak kreatif yemek için verilen süre 40 dakika oldu. MasterChef 2021 ana kadroya on birinci olarak giren isim Tahsin oldu.
FİNAL TURU ÜÇÜNCÜ GRUBUNDA YER ALAN YARIŞMACILAR
Nejdet Eefetürk, Atakan Tektaş, Hüsnü Kiremitçioğlu, Nergiz Veliyev, Melis Di Gennaro, Tahsin Küçük, Rabia Nur Çamurlu, Eren Kaşıkçı, Mustafa Ozan, Emre Büber, Mert Yılmaz, Safanur Bol, Suzan Alim, Pelin Zaman ve Yiğit Gök
MASTERCHEF 2021 ANA KADROSUNA GİREN YARIŞMACILAR
MasterChef Türkiye’nin final turu 1 Ağustos Pazar günü başlamıştı. İlk gruptan ana kadroya giren isimler; Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak idi. 8 Ağustos Pazar günü başlayan ikinci grubun mücadelesinde ana kadroya girenler Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek, Burcu Önal, Görkem Demiral ve Hasan Biltekin oldu.
YEDEK YARIŞMACILAR
İlk gruptan yedek yarışmacılar arasına girenler; MasterChef 2021 yedek kadrosuna giren isimler ise Sergen, Ateş, Berk, Nursima ve Mete oldu. İkinci gruptan ise Azize, Araz, Samet, Merve ve Zerda yedek yarışmacılar arasına girdi.
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