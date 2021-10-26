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Ödeme teknolojileri kuruluşu Mastercard ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ), Türkiye’de uluslararası sağlık turizmini geliştirme amacıyla hayata geçirdiği yeni iş birliğini duyurdu. USHAŞ tarafından geliştirilen “Turkish Medical City” platformu kapsamında, Türkiye’yi tedavi olma amacıyla ziyaret eden yabancı Mastercard kullanıcıları, USHAŞ’ın anlaşmalı olduğu hastanelerdeki fırsatlardan faydalanarak uçtan uca hizmet alabilecek.

İlk olarak Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan’da Kasım ayı itibarıyla devreye girecek iş birliğinin etki alanının önümüzdeki dönemde genişletilmesi planlanıyor. Mastercard global finansal kuruluşlar ağı üzerinden USHAŞ’ın kampanyalarına pazarlama desteği verecek ve Türkiye’nin sağlık kapasitesinin, imkânlarının ve potansiyelinin yurtdışında etkin bir şekilde tanıtılmasını katkı sağlayacak.

Verilen bilgiye göre Türkiye’yi tedavi amaçlı ziyaret eden turistlere yönelik geliştirilen “Turkish Medical City” projesi ile USHAŞ’ın sunduğu sağlık paketlerinden faydalanan turistler, bu yeni iş birliğiyle birlikte Mastercard’ın teknolojik altyapısıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek. Mastercard’ın kullanıcılarına indirimler ve VIP hizmetlerde de sunulacak olan işbirliği ile Türkiye’ye yakın bölgelerden medikal turizm amacıyla gelen turist sayısının üç yılda anlamlı bir şekilde artırılması hedefleniyor.

3 PİLOT ÜLKE İLE BAŞLIYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan USHAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Kılıçkaya, “Temennim, 3 pilot ülkede başlayacak olan bu projenin globale de yayılmasıdır” dedi.

Mastercard Hızlı Büyüyen Pazarlar Stratejik Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Süleyman Sözeri ise şunları söyledi:

“USHAŞ tarafından geliştirilen sağlık hizmetlerine katkı sağlayacağımız bu iş birliği ile ülkemize tedavi amacıyla gelen Mastercard kullanıcılarına, en iyi ve avantajlı hizmetleri sunarken, aynı zamanda Türkiye’nin medikal turizm alanındaki başarısına da fayda getireceğine inanıyoruz. Örneğin, Azerbaycan’daki Mastercard yerel sayfasında kart sahipleri için USHAŞ’ın özel paketleri hakkında bilgi ve yönlendirme verilecek, böylece o ülkedeki iletişim ve pazarlama ağımız USHAŞ’ın kullanımında olacak. USHAŞ’ın özel hizmetinden faydalanacak kart sahiplerine de global anlaşmalarımız sayesinde gittikleri ülkelerde uygun seyahat ve konaklama fırsatını da sunabileceğiz. Sağlık sektöründe daha fazla iş birliği yaparak Türkiye sağlık turizmi alanının dünyada adını duyurması için çalışacağız.”