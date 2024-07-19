Massive Attack sahnesinde ünlü konuklar

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İngiltere, Bristol çıkışlı efsanevi müzik grubu Massive Attack, BKM ve Pozitif iş birliği ile 23 Temmuz’da Bonus Park Orman’da müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Gündemle ilgili mesajları sahnesine taşıyan sosyal açıdan aktif ve müzikal açıdan çığır açan Massive Attack’ın İstanbul konserinde neler yazacağı merak konusu olmuşken, konsere sayılı günler kala BKM & Pozitif, Massive Attack sahnesine konuk olacak birbirinden değerli müzisyenleri duyurdu;

İskoçlu progresif Hip-Hop grubu, ilk albümleri ile Mercury Ödülü kazanan ve FIFA 19 - FIFA 23 soundtrack’inde şarkıları ile yer alan YOUNG FATHERS, Massive Attack’ın hit parçası“Teardrop”ı seslendiren, ruhani vokal efektleri ile ELIZABETH FRASER, bir diğer hit parça “Unfinished Sympathy”de güçlü vokali ile tanınan DEBORAH MILLER, "Angel", "Spying Glass" ve "Five Man Army" gibi sevilen parçalarda yer alan Jamaika kökenli, reggae söz yazarı ve şarkıcısı olan HORACE ANDY gibi sevilen sanatçılar MASSIVE ATTACK sahnesinde olacak.