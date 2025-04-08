Massaka lakaplı Murat İlhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Massaka neden gözaltına alındı?

MASSAKA KİMDİR, NERELİ?

Murat İlhan ya da sahne adıyla Türk rapçi ve söz yazarı Massaka, 25 Ekim 1984 yılında Almanya Kreuzberg'de dünyaya geldi.

Müzik kariyerine 2002 yılında Almanca olarak başladı. Daha sonra Ceza ve Dr. Fuchs ile ortak çıkardığı 'Soğuk Mevsim' parçasıyla birlikte Almanca Rap'ten Türkçe Rap'e geçiş yaptı. Ünlü rapçi, Instagram'da 'massakaofficial' hesabından paylaşımlar yapıyor.