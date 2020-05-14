Maskeli soyguncu kuyumcudan altın çalarak kaçtı - İZMİR

Anafartalar Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giren zanlı, çalışanları silahla tehdit etti.Soygun sırasında maske takan şüpheli, bir miktar altını alarak olay yerinden uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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