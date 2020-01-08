08 OCAK 2020
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Maskeli Beşler oyuncuları ve konusu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde, Maskeli Beşler Irak, Maskeli Beşler Kıbrıs olmak üzere toplam 3 seriden oluşan komedi filmlerini gerek oyuncu kadrosu gerek konusu ile tekrar tekrar izlemek isteyeceksiniz. İşte Maskeli Beşler filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

08.01.2020 - 15:04 | Güncelleme:
Maskeli Beşler oyuncuları ve konusu

Komedi filmlerinin öncü isimlerinden oluşan Maskeli Beşler 2005 yılında piyasaya sürülmüş ve izlenme rekorları kırmıştı. Peki bu üç serinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte Maskeli Beşler filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi konusu

1978 yılında başlayan hikâyede Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki ve Kamil yetimhanede kalan beş yakın arkadaştır. Hiçbir ailenin evlat edinmediği bu beş kafadar, ileride beş azılı hırsız olur. Başları dertten kurtulmayan bu beşli, çeşitli yollarla hapishaneden kaçma deneylerinde bulunsa da; hapishaneden ancak genel afla çıkar. Suç işlemeye tövbe ederler ve günlük hayata geri dönerler. Fakat bir gün onlara hapisteyken çok iyi davranan gardiyan Salih'in oğlunun hastalığını öğrendiklerinde bir karara varırlar. İlk defa iyilik için suç işleyeceklerdir. Çetenin hedefi ise; zengin bir aile tarafından evlat edinilmiş ve holding patronu olmuş, yetimhane günlerinden eski bir düşmanları olan Tekin’dir.

Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi oyuncuları

  • Şafak Sezer (Tezcan)
  • Memet Ali Alabora (Murat)
  • Cengiz Küçükayvaz (Kamil)
  • Peker Açıkalın (Bahattin)
  • Melih Ekener (Zeki)
  • Dost Elver (Tekin)
  • Sümer Tilmaç (Salih Abi)
  • Nejat Birecik (Avukat)
  • Hamit Haskabal (Hamit Baba)
  • Burak Öncü (Cenin)
  • Zeynep Karacan(Meryem) 
  • Seçkin Piriler (Tekin'in Eşi)
  • Deniz Oral (Polis Memuru)

Maskeli Beşler Irak filmi oyuncuları

  • Şafak Sezer (Tezcan)
  • Peker Açıkalın (Bahattin)
  • Cengiz Küçükayvaz (Kâmil)
  • Melih Ekener (Zeki)
  • Atilla Sarıhan (Recep)
  • Erdal Tosun (Peşto)
  • Durul Bazan (Davi)
  • Tatsyana Tsvikeviç (Amerikan Askeri)
  • Cezmi Baskın (Reis)
  • Sinan Bengier (Zelo)
  • Hamit Haskabal (Hamit Baba)
  • Burak Öncü (Cenin)
  • Ceyhun Yılmaz (Taksici)

Maskeli Beşler Kıbrıs filmi konusu

Sevimli ve sakar hırsızlar çetesi Maskeli Beşler, şanssız geçirdiği dönemlerden sonra suç işlemeye tövbe etmiş, ticaretle uğraşmaktadır. Ancak suç dünyasının önemli isimlerinden Rocky Selim (Mehmet Ali Erbil),kendilerine reddedilmesi güç bir teklifle gelir: Kıbrıs’ta bir kumarhaneyi soyacaklardır. Bir araya gelen ekip Kıbrıs’a hareket eder. Operasyon için yaptıkları planlar ve soygun çabaları çeteyi birbirinden komik sürprizlerle karşı karşıya getirecektir.

Maskeli Beşler Kıbrıs filmi oyuncuları

  • Şafak Sezer (Tezcan)
  • Peker Açıkalın (Bahattin)
  • Melih Ekener (Zeki)
  • Cengiz Küçükayvaz (Kamil)
  • Atilla Saruhan (Recep)
  • Mehmet Ali Erbil (Rocky Selim)
  • Deniz Akkaya (Bilge)
  • Seray Sever (Ayşın)
  • Hakan Ural (Faruk)
  • Hamit Haskabal (Hamit Abi)
  • Burak Öncü (Cenin)
  • Necmi Yapıcı
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