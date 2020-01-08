Maskeli Beşler oyuncuları ve konusu

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Komedi filmlerinin öncü isimlerinden oluşan Maskeli Beşler 2005 yılında piyasaya sürülmüş ve izlenme rekorları kırmıştı. Peki bu üç serinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte Maskeli Beşler filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi konusu
1978 yılında başlayan hikâyede Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki ve Kamil yetimhanede kalan beş yakın arkadaştır. Hiçbir ailenin evlat edinmediği bu beş kafadar, ileride beş azılı hırsız olur. Başları dertten kurtulmayan bu beşli, çeşitli yollarla hapishaneden kaçma deneylerinde bulunsa da; hapishaneden ancak genel afla çıkar. Suç işlemeye tövbe ederler ve günlük hayata geri dönerler. Fakat bir gün onlara hapisteyken çok iyi davranan gardiyan Salih'in oğlunun hastalığını öğrendiklerinde bir karara varırlar. İlk defa iyilik için suç işleyeceklerdir. Çetenin hedefi ise; zengin bir aile tarafından evlat edinilmiş ve holding patronu olmuş, yetimhane günlerinden eski bir düşmanları olan Tekin’dir.
Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi oyuncuları
Maskeli Beşler Irak filmi oyuncuları
Maskeli Beşler Kıbrıs filmi konusu
Sevimli ve sakar hırsızlar çetesi Maskeli Beşler, şanssız geçirdiği dönemlerden sonra suç işlemeye tövbe etmiş, ticaretle uğraşmaktadır. Ancak suç dünyasının önemli isimlerinden Rocky Selim (Mehmet Ali Erbil),kendilerine reddedilmesi güç bir teklifle gelir: Kıbrıs’ta bir kumarhaneyi soyacaklardır. Bir araya gelen ekip Kıbrıs’a hareket eder. Operasyon için yaptıkları planlar ve soygun çabaları çeteyi birbirinden komik sürprizlerle karşı karşıya getirecektir.
Maskeli Beşler Kıbrıs filmi oyuncuları
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