Maske yasağı kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklama! Maske zorunluluğu ne zaman kalkıyor?

Hayatımızın bir parçası haline gelen maske, korona virüs tedbirlerinin esnetilmesiyle maske zorunluluğu kalkıyor mu sorusunu beraberinde getirdi. Milyonlarca vatandaş maske yasağı kalktı mı sorusunun cevabını araştırıyor. Gözler Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Peki kısıtlamalar ve maske yasağı kalkacak mı? Maske zorunluğu kalkıyor mu? Yeni normalimiz ne olacak? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde.

BAKAN KOCA'YA SORULDU: MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. "Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok" gibi düşünmemeliyiz." dedi.

MASKE YASAĞI KALKTI MI? GÖZLER BİLİM KURULU TOPLANTISINDA

Bakan Koca sosyal medya hesabından, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ" ifadelerini kullandı.