Koronavirüs salgınının yoğun olduğu şehirlerde maske takma zorunluğu getirildi. Maskesiz dışarı çıkanlara da ceza kesilecek. Maske takma zorunluluğu olan iller vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller de maske takmak zorunlu mu? İşte merak edilen soruların yanıtı...

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER

Maske takma zorunlulu olan iller şu şekilde; Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya ve Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Bartın, Burdur, Düzce, Isparta, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Rize, Siirt ve Uşak'ta sokağa çıkanlar maske takmak zorundalar.,

Bunların dışında; İzmir, Gaziantep, Giresun, Karaman, Kayseri, Ordu, Trabzon, Tunceli, Van, Kırıkkale ve Manisa'nın merkez ve bazı ilçelerindeki bir kısım cadde ve sokaklarda, ayrıca Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

MALATYA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GELDİ

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar ile vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlerde, maske kullanılması zorunlu hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Aydın Baruş başkanlığında toplandı.

Kurul, Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak nitelendirilen bu hastalıktan, kentteki vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için, Ramazan Bayramı öncesinde berber, güzellik salonu, kuaför gibi iş yerlerinin çalışma saatlerinin 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerine mahsus olmak üzere, 08.00-23.00 olarak düzenlenmesi, söz konusu iş yerlerinin diğer zamanlarda 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyetlerini yürütmesine karar verdi.

Ayrıca kent merkezinde trafiğe kapatılan İnönü ve Atatürk caddelerinin tamamı, Aslantepe Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar, Turgut Temelli Alt Kavşağı, Halep ve Yeni Boztepe caddeleri, Çevre yolu yan yoldan Şire Pazarı, Kasap Pazarı istikametine çıkan tüm sokaklar ile Sivas Caddesi'nden, Aslantepe Caddesi ile Cezmi Kartay Caddesi'ne çıkan tüm sokaklar, araç trafiğine açıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kontrollü sosyal yaşam süreci kapsamında koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla meydanlarda, caddelerde, otobüs ve minibüs duraklarındaki bekleme alanlarında ve vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde, ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.