İHA

Samsun'da sokakta maske takılması için uyarı yapan polislere bıçakla saldırdığı iddia edilen kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Çitlik Caddesi üzerinde dün meydana geldi. İHA'nın haberin göre, Samsun’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 Haziran'dan itibaren maske takma zorunluluğu getirildi. Dün de Samsun'un en işlek caddesinde polis ekipleri maske takmayanlara uyarıda bulunurken, İ.A. (22) ve annesi Ş.A. ile polisler arasında gerginlik yaşandı.

Polis memurları olay sırasında zor anlar yaşarken, annesiyle polise direnen gencin ise bıçak çekip polislere saldırdığı ileri sürüldü. Yoldan geçen bazı vatandaşlar da polislere yardım ederek olayın büyümesini önledi. Anne-oğul gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Anne Ş.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, oğlu İ.A. ise bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade verip tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen İ.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.